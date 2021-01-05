Ростов-на-Дону, , 11:22 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 387 человек. Об этом ИА REGNUM проинформировали в донском правительстве 5 января. Накануне сообщалось о 388 носителях инфекции.

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Новые случаи COVID-19 зарегистрированы в 40 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольший прирост дали Ростов-на-Дону (159), Гуково и Белокалитвинский район (по 12) и Батайск (11). Чуть менее 20% заболевших — люди старше 66 лет, 4,7% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области подтверждено 53 тыс. 603 случая заражения коронавирусом.

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