Москва, , 11:21 — REGNUM В Российской Федерации за минувшие сутки выявлено 24 246 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 5 января, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что 24 246 новых случаев заражения выявлено в 84 регионах России из 85 (в Ненецком автономном округе случаев не выявлено). При этом 11,8% выявленных случаев не имели клинических проявлений болезни.

Уточняется, что за сутки зафиксировано 518 летальных исходов от COVID-19. Выздороветь от коронавирусной инфекции за сутки смогли 22 632 человека.

Москва снова вернулась на первое место по суточному прироста числа выявленных случаев заражения среди всех регионов России — 4842 случая. При этом накануне Москва впервые опустилась на второе место, уступив первенство Санкт-Петербургу.

В Петербурге ситуация стабильно тяжелая — 3649 случаев за 24 часа.