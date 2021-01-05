Нижний Новгород, , 11:21 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 5 января выявили 405 новых случаев заражения коронавирусом, число выявленных заражений за сутки упало на 77 единиц. Накануне сообщалось о 482 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 72 190 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За минувшие сутки выписаны 469 человек, всего выздоровели с начала пандемии 64 472 нижегородца.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 18 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 1728 человек, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба. Накануне сообщалось о 17 летальных случаях.

Напомним, согласно обновленным данным, в области развернуто 7734 койки инфекционного профиля для лечения пациентов, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. Кислородом обеспечены 3,1 тыс. коек, 857 койко-мест оборудованы аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Отметим, в течение предыдущего месяца, с 1 декабря по 1 января, ежесуточное число выявляемых новых заражений коронавирусом в области варьировалось от 462 до 505 случаев.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, коэффициент распространения инфекции в области за последние несколько дней снизился и составляет 0,98. Объем свободного для лечения пациентов с коронавирусом коечного фонда увеличился и составляет, по данным на 4 января, на 26% от общего числа инфекционных коек.