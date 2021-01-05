Екатеринбург, , 11:17 — REGNUM В Свердловской области за сутки выявлено 392 случая заражения коронавирусом, сообщает 5 января оперштаб по борьбе с COVID-19. Со 2 января в регионе наблюдается постепенное снижение суточного показателя: с 409 до 392.

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С конца марта на территории области зафиксировано 60 584 носителя коронавируса. От COVID-19 оправились 52 949 пациентов, в том числе 400 — за последние сутки.

Среди тех, кто продолжает получать лечение в COVID-19, состояние 589 человек оценивается как тяжелое. Из них 324 пребывают в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 218 подключены к аппаратам ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести составляет 3008.

От коронавирусной инфекции скончались 1596 человек, за последние сутки зарегистрировано 18 смертей.

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