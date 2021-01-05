Горно-Алтайск, , 11:17 — REGNUM В Республике Алтай число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 14 066. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 47 новых случаев.

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Диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Улаганского, Онгудайского, Усть-Канского, Майминского и других районов. В числе заразившихся четверо детей.

За сутки зарегистрирован также новый летальный случай от COVID-19. Скончался 76-летний житель Онгудайского района, у которого ранее диагностировали коронавирусную пневмонию. Таким образом, всего в регионе жертвами коронавируса стали 151 человек.

«За прошедшие сутки выздоровели 34 пациента. По данным на 5 января, за весь период в регионе выздоровели 13 300 человек. Всего на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 161 023 человека», — отметили в штабе.