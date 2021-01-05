Куньмин, Китай, , 11:12 — REGNUM Провинция Юньнань на юго-западе Китая, являющаяся одной из самых посещаемых туристами в стране, приняла более 530 млн гостей в 2020 году, сообщает 4 января агентство Синьхуа.

По данным Юньнаньского департамента культуры и туризма, провинция заработала 678 млрд юаней (около $104 млрд) от туризма за прошедший год, что на 60% больше, чем за 2019 год.

Сектора культуры и туризма Юньнани ускорили возобновление своей деятельности после закрытия в начале 2020 года на карантин в результате эпидемии нового коронавируса. В настоящий момент 360 туристических мест класса «А» открыто для посещения туристами, что составляет 97% от их общего количества.

Провинция очень богата туристическими ресурсами, включая пять объектов всемирного наследи ЮНЕСКО вроде Старого города Лицзян и Рисовых терраса Хунхэ-Хани.

Юньнань также является домом для 20 малочисленных этнических групп, что привлекает как китайских, так и иностранных туристов.