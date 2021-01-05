Москва, , 11:02 — REGNUM С территории России в 2021 году можно будет наблюдать полное и частное затмение Луны, а также кольцеобразное затмение Солнца. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

Лунное затмение Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Первое в 2021 году затмение Луны можно будет наблюдать 26 мая. Теневое затмение продлится более трёх часов, продолжительность фазы полного затмения составит 19 минут. Затмение придётся на дневное время для жителей европейской части России (максимальна фаза в 14:19 мск). Поэтому наблюдать его смогут только жители дальневосточных регионов.

Второе затмение Луны можно будет наблюдать 19 ноября. Явление также придётся на дневные часы для жителей европейской части России, полностью наблюдать его смогут только жители Чукотки и Камчатки.

10 июня жители всех регионов России смогут наблюдать кольцеобразное затмение Солнца. Максимальная фаза затмения наступит в 13:43 мск. Ещё одно солнечное затмение в 2021 году будет 4 декабря, однако оно будет наблюдаться только с территории Антарктиды, юга Африки и юга Австралии.

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