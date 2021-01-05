Хух-Хото, Китай, , 11:01 — REGNUM Автономный район Внутренняя Монголия на севере Китая планирует озеленить около 3,3 млрд га земель в ближайшие пять лет, сообщает 5 января агентство Синьхуа.

Проект озеленения призван увеличить степень покрытия региона лесами с нынешних 22,1% до 23,5% к 2025 году, сообщили в местном бюро лесничества. Всего 5 млн га травы будет высажено в ближайшие пять лет, сообщили в бюро.

Глава бюро Хао Ин заявил, что Внутренняя Монголия займется обеспечением защиты экологии и восстановлением бассейна реки Янцзы, а также интенсификацией профилактики опустынивания земель.

Внутренняя Монголия занимает обширную территорию на севере Китая и является важным экологическим барьером страны. В последние годы в регионе ежегодно высаживается более 600 тыс. га земель.