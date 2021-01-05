Челябинск, , 11:00 — REGNUM В Челябинской области за сутки, на утро 5 января, выявлено 300 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. По сравнению с предыдущим суточным показателем (на 4 января — 302 случая) отмечено снижение.

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За минувшие сутки зафиксировано четыре смерти по причине коронавирусной инфекции. Жертвами заболевания стали пациенты в возрасте от 39 до 72 лет. Еще в четырех случаях причиной смерти носителей коронавируса названы склеродермия, гипертония, болезни сердца, а COVID-19 указан как сопутствующее заболевание.

С конца марта в регионе зарегистрировано 37 626 носителей коронавируса. Больных COVID-19 числится 13 161 человек. Выздоровели 23 087 пациентов, в том числе 117 — за последние сутки.

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