Санкт-Петербург, , 11:11 — REGNUM В Ленинградской области от COVID-19 за последние сутки скончались четыре пациента, таким образом в регионе с начала пандемии умерли от этой болезни 275 человек. Об этом 5 января сообщили в федеральном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию – все новости»

Кроме того, в Ленобласти за последние сутки выявили еще 216 зараженных коронавирусом, что на два человека меньше, чем сутками ранее. Вместе с тем выписаны по выздоровлению за сутки 178 человек.

С начала пандемии в регионе заболели ковидом 24 933 человека, из них выздоровели 22 304 человека, умерли 275. В настоящий момент продолжают лечение 2 904 жителя.

Добавим, по данным регионального оперативного штаба, на вечер 4 января в регионе было развернуто 3226 коек, из них свободны 941 койка (29,17%), в том числе 218 реанимационных.

Читайте ранее в этом сюжете: Ленобласть удерживает плато по заражениям коронавирусом в сутки