Пекин, , 10:52 — REGNUM Протяженность китайских железных дорог должна расшириться примерно на 3700 км в 2021 году, сообщает 4 января агентство Синьхуа.

Как сообщили в компании China State Railway Group Co. Ltd., в 2020 году Китай ввел в эксплуатацию 4933 км новых железнодорожных линий, вложив 781,9 млрд юаней (около $119,56 млрд) инвестиций в основной капитал сектора.

Сектор национальных железных дорог Китая обеспечил 2,16 млрд пассажирских поездок в 2020 году, и этот показатель должен достичь 3,11 млрд юаней уже в 2021 году, взлетев почти на 44% в годовом исчислении.

Железнодорожный оператор прогнозирует увеличение грузооборота по железным дорогам до 3,7 млрд тонн в 2021 году, что на 3,4% выше в годовом исчислении.