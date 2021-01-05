Санкт-Петербург, , 11:08 — REGNUM В понедельник, 4 января, в Санкт-Петербурге первую часть двухсоставной вакцины от коронавирусной инфекции добровольно получила группа сотрудников СМИ. В их числе была фотокорреспондент ИА REGNUM Дарья Драй. Сама прививка показалась ей безболезненной, и в первые часы после вакцинации всё было в порядке, однако минувшей ночью самочувствие девушки ухудшилось, поднялась температура и появились болезненные ощущения.

Повышенная температура Дарья Драй © ИА REGNUM

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Напомним, создатели вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»), а также Минздрав и региональные органы здравоохранения заранее предупреждали, что в некоторых случаях после прививки у человека до 38 градусов может подняться температура, которая продержится несколько дней. Это является естественной реакцией организма на введение препарата, помогающего выработать иммунитет к коронавирусу.

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У фотокорреспондента ИА REGNUM, привившейся 4 января около 14 часов, к 22 часам того же дня ощутимо заболела рука, в которую была введена инъекция, её стало больно поднимать вверх, больно касаться места укола.

«Было ощущение, что рука воспалена, хотя наружных изменений не было никаких, — поделилась Дарья. — Приняла противоаллергенное средство (в брошюре по побочным действиям это разрешается)».

Примерно в два часа ночи у девушки началась «небольшая лихорадка», температура поднялась до 37,7 градусов, после чего она приняла таблетку парацетамола, что также рекомендуется для такой ситуации в брошюре, выданной после вакцинации.

В течение последующих двух часов температура не падала, даже немного поднялась до 37,8 градусов, затем к четырем часам утра она снизилась до 37,5 градусов. Вдобавок ко всему у привитой сотрудницы разболелась голова. Заснуть удалось лишь под утро.

Напомним, после введения первой дозы вакцины вторая вводится через 21 сутки.

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