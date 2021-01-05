Ухань, Китай, , 10:45 — REGNUM Центральная китайская провинция Хубэй приняла более 8,6 млн посетителей, которые обеспечили выручку в размере 3,87 млрд юаней (около $591 млн) за время трехдневных новогодних праздников, сообщает 4 января агентство Синьхуа.

Столица провинции город Ухань принял почти 833 тыс. посетителей, приехавших на день, за тот же период, которые принесли 738 млн юаней туристической выручки. Ночные поездки стали новым видом развлечений для местных туристов.

Так, многие люди встречали Новый год в павильоне Желтого журавля — одной из местных достопримечательностей. Здесь же было новогоднее световое шоу, которое наблюдали многие туристы, решившие встретить новый год таким образом.