Оренбург, , 10:36 — REGNUM В Оренбурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении менеджера коммерческого банка, мошенническим путем похитившего более 12 млн рублей. Материалы переданы в суд, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Менеджера банка обвиняют в особо крупном мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем. По данным следствия, в 2018—2020 годы сотрудник банка оформил 20 банковских карт номиналом от 140 тыс. рублей до 1,5 млн рублей. при этом были использованы персональные данные физических лиц и копии паспортов, к которым менеджер имел доступ в рамках служебной деятельности. Получив банковские карты, злоумышленник похитил с них все денежные средства в общей сумме более 12 млн рублей. Часть потратил на виртуальные игры, часть — легализовал через финансовые операции.

Менеджеру банка грозит до десяти лет лишения свободы.