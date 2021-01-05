Санкт-Петербург, , 10:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки обследовали на коронавирус 16 253 человека. Это на 5,3 тыс. человек больше, чем сутками ранее, когда объемы тестирования упали до минимальных за последние недели. Об этом 5 января сообщили в региональном оперативном штабе.

Пациенты в поликлинике Дарья Драй © ИА REGNUM

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Под медицинским наблюдением в Петербурге находится 1165 человек, в том числе 414 — контактные лица и 751 — находящиеся на самоизоляции.

В настоящий момент, обработано 7039 вызовов, поступивших по номеру «122» в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1148 петербургских волонтеров, из них прошли обучение и аккредитацию 1023 человека. Выполнено 3664 заявки.

«Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8−800−200−34−11», — уточнили в оперштабе.

Отметим, что с начала октября 99 939 человек получили гуманитарную помощь. Пожилым, одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям волонтеры доставили продуктовые наборы.

В ноябре в Санкт‑Петербурге стартовал проект «Подвези врача», созданный совместно общественными организациями «СПБ.АВТО» и «Чистые Игры». Автоволонтёры на личном транспорте подвозят врачей на вызовы к больным. 174 добровольца стали участниками этой акции. Они вместе с медиками помогли получить своевременную медицинскую помощь пациентам по 6543 адресам.

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