Пекин, , 10:17 — REGNUM Железнодорожная полиция Китая поймала 54 беглых преступника за время трехдневного празднования Нового года, сообщает 5 января агентство Синьхуа.

По данным министерства общественной безопасности КНР, с 1 по 3 января полиция по всей стране усилила патрули и меры безопасности на ключевых точках железнодорожных вокзалов и станций.

Правоохранители также раскрыли 38 уголовных дел, в рамках которых было изъято почти 154 тыс. опасных и запрещенных вещей и предметов в пассажирском багаже.

Примерно 34,73 млн человек по всему Китаю осуществили поездки поездом за время празднования Нового года с 31 декабря по 3 января. Пик выпал на 1 января, сообщили в компании China State Railway Group Co., Ltd.