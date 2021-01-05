Оренбург, , 10:09 — REGNUM В Оренбурге организатор новогодней акции «Час бесплатной еды» прокомментировал досрочную отмены мероприятия. Свой комментарий Макар Макаров опубликовал на своей странице в Instagram.

«Ну вот и отменили нашу с братом идею с бесплатном угощением всех оренбуржцев, которые пришли на ёлку в новогодние праздники! Это угощение было абсолютно для каждого, кто пришёл на праздник, будь он беден или богат, хорошо выглядит или плохо, есть у него дом или нет! Без разницы! Мы не отбирали людей, а давали каждому! Сколько добрых слов мы на слушались от людей, когда угощали их, как они были довольны», — отметил он.

Вместе с тем он обратил внимание на негативные комментарии в интернете. Люди говорили про стыд за очереди. Некоторое считали, что лучше помочь бездомным. Именно из-за таких недовольных пришлось отменить акцию.

«Эту идею с бесплатным угощением придумали мы с братом и сделали за собственные деньги! Потому что хотели подарить людям как можно больше радости! Но акцию отменили из-за недовольных людей, пишущих про отсутствие дистанции и масок на лицах (хотя это дело сугубо личное каждого!), но тем не менее также отстоявших эту очередь за порцией супчика или шаурмой! Спасибо вам) Теперь все дружно кушайте за деньги!», — резюмировал предприниматель.

Напомним, на новогодней площадке в центре Оренбурга с 31 декабря запустили акцию «Час бесплатной еды». Она должна была продлиться по 13 января. Однако в интернете появились видео с огромными очередями за бесплатной едой и негативные отзывы по этому поводу. В результате организаторы приняли решение отказаться от продолжения новогоднего мероприятия и отправлять все блюда в местные больницы.

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