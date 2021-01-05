Санкт-Петербург, , 10:37 — REGNUM В Санкт-Петербурге под влиянием гребня антициклона во вторник, 5 января, ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, небольшой минус и гололедица. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Зимний Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, вероятность осадков понизится до минимума.

Температура воздуха в городе будет в районе −1…−3 градуса, по Ленинградской области −1…−6 градусов. Ветер северо-восточный 2−7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 772 мм рт. ст., что существенно выше нормы.

В свою очередь в УГМС СЗФО сообщают, что температура воздуха ночью в Северной столице будет колебаться в районе −4…−9 градусов, местами до — 13 градусов, днем −3…−8 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем мало меняться.

Такая погода сохранится до 7 января включительно.

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