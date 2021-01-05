Санкт-Петербург, , 10:26 — REGNUM Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга опубликовал перечень медицинских организаций, в которых будет проводиться массовая вакцинация населения от коронавируса SARS-CoV-2, а также список телефонных номеров для записи на прививку.

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак « (торговая марка «Спутник V") Дарья Драй © ИА REGNUM

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Массовая вакцинация петербуржцев началась с 1 января 2021 года. На данный момент в городе развернуто 70 прививочных пунктов. В основном это районные поликлиники и больницы города. Во время зимних каникул поставить прививку можно будет в 57 пунктах во всех 18 районах Петербурга.

Вакцина от COVID-19 доступна любому желающему, однако прежде чем привиться необходимо заполнить анкету, которая есть на сайте и в официальной группе комитета по здравоохранению в соцсети «ВКонтакте».

Для вакцинации надо быть совершеннолетним. Вакцина противопоказанна беременным, а также больным острыми инфекционными заболеваниями или при обострении хронических заболеваний.

Вакцина не ставится лицам, которые переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев. Людям, имевшим контакт с заражённым, необходимо воздержаться от прививки в течение двух недель. Прошедшим плановую вакцинацию против гриппа, пневмококковой инфекции и так далее, прививка от коронавирусной инфекции проводится не ранее, чем через один месяц.

Вакцинацию проводят не ранее, чем через две-четыре недели после выздоровления от острой инфекции или начала ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта допускается проведение вакцинации после нормализации температуры.

Напомним, что вакцина ставится в два этапа с промежутком в 21 день. Поэтому, в случае, если человек заразился острой инфекцией между этапами, второй компонент будет введен с соблюдением интервала 21 день или как можно быстрее после выздоровления.

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