Челябинск, , 09:48 — REGNUM В Челябинской области СУ СКР проводит доследственную проверку по факту аварии, участником которой стал автомобиль ДПС, сопровождавший автобус с детской хоккейной командой. Процессуальная проверка организована по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина, сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

Ранее проверку проводили сотрудники полиции. «В ходе проверки будут установлены все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в том числе, на предмет наличия признаков нарушения правил дорожного движения в действиях всех участников ДТП», — отметили в следственном управлении.

Напомним, утром 4 января на территории региона произошла авария, вызвавшая большой резонанс. Автобус с 17 детьми в сопровождении экипажа ДПС следовал из Челябинска в Златоуст, где должен состояться хоккейный матч. По оперативным данным полиции, на встречную полосу выехала иномарка. Полицейские решили принять удар на себя и развернули служебную машину, преградив путь легковому автомобилю. В аварии погиб один человек, двое госпитализированы. Никто из юных хоккеистов не пострадал.

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