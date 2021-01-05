Киев, , 10:15 — REGNUM 5334 новых случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали на Украине в минувшие сутки, сообщил 5 января министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в социальной сети Facebook.

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1 083 585 случаев инфицирования SARS-CoV-2 было зарегистрировано за весь период пандемии.

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С начала пандемии в стране выздоровели 747 408 человек (13 850 — за сутки), умерли — 19 129 пациентов (202 человека за сутки).

1280 пациентов с диагнозом «COVID-19» были госпитализированы в медицинские учреждения за прошедшие сутки.

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За прошедшие сутки наибольшее количество инфицированных зарегистрировали в Киеве (846), Одесской области (682), а также в Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях.

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