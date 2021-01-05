Пекин, , 09:38 — REGNUM За прошедшие сутки в Китае было выявлено 33 новых подтвержденных случая COVID-19, из которых 17 оказались локальными и еще 16 — импортированными, сообщает 5 января агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения, 14 новых локальных случаев пришлось на провинцию Хэбэй, два — на Ляонин и один — на Пекин. Ни одного нового случая подозрения на инфекцию в Китае зафиксировано не было. Из больниц страны было выписано 12 пациентов, переболевших опасной инфекцией.

Общее число заболевших в Китае за все время эпидемии достигло 87 183, среди которых 432 пациента продолжают получать медицинскую помощь. Из больниц выписано 82 117 пациентов, еще 4634 человека скончались.