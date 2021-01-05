Москва, , 09:33 — REGNUM Профессия актёра является «идиотской». Об этом советский и российский актёр Олег Меньшиков рассказал в ходе интервью на YouTube-канале «Георгий за кадром».

«Актер — это когда вам нравится, а мне не нравится. И спор тут бесполезен, потому что у вас куча аргументов за актера Х, а у меня будет куча аргументов против. Это профессия такая идиотская, потому что критериев нет», — сказал Меньшиков.

Он отметил, что на сегодняшний день стал увлекаться режиссурой, причём в сфере театральных постановок, поскольку для кино ему не хватает «кинематографического видения».