Пекин, , 09:33 — REGNUM Порядка 34,73 млн человек путешествовали поездом по Китаю за четыре дня новогоднего пика поездок, сообщает 4 января агентство Синьхуа.

Пик железнодорожного пассажиропотока выпал на 1 января — первый день трехдневных новогодних праздников в Китае. За этот день было осуществлено 9,89 млн пассажирских поездок, сообщили в компании China State Railway Group Co., Ltd. Это на 481 тыс. или 5,1% больше, чем 1 января 2020 года.

Всего 3,42 млн человек путешествовали самолетом по Китаю в период с 1 по 3 января, сообщили в Администрации гражданской авиации Китая. Железнодорожный сектор предпринял все необходимые меры предосторожности в связи с пандемией COVID-19.