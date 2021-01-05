Ижевск, , 09:26 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 5 января провели 749 839 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 1685 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 1138 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2020 года, составляет 1,5 млн человек.

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В начале декабря глава Удмуртии Александр Бречалов говорил, что ежедневно в республике проводится около 6 тыс. тестов, что значительно выше уровня тестирования граждан в июне текущего года. Именно в связи с ростом объема тестирования, по мнению главы региона, увеличивается и ежедневный прирост числа зараженных. Вопреки утверждениям Бречалова число тестов продолжает снижаться, а количество новых случаев заражения, выявляемых ежедневно, держится около рекорда — 220 случаев, который был впервые зафиксирован утром 31 января.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 января в регионе выявили 213 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 216 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 20 940 случаев.

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