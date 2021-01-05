Ижевск, , 09:20 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 5 января выявили 213 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 216 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 20 940 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки выписаны 218 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 17 056 человек. 303 жителя Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось. Накануне от COVID-9 скончались двое жителей республики.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителем коронавируса в регионе в настоящее время является 3581 человек. Из их числа 2805 жителей Удмуртии находится в удовлетворительном состоянии, 623 — в состоянии средней степени тяжести, 153 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в новогодние праздники в республике продолжает работу горячая линия регионального управления Роспотребнадзора по коронавирусу. Жители могут получить ответы на вопросы, касающиеся тестирования, профилактики и лечения заболевания. Специалисты работают с 9:00 до 16:00 по местному времени.