Челябинск, , 09:15 — REGNUM В трёх городах Челябинской области (Челябинске, Коркино и Карабаше) сохраняется режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени. По данным синоптиков, погода со слабым ветром продержится до вечера 6 января, сообщают СМИ.

Из-за слабого ветра в нижних слоях воздуха могут скапливаться промышленные и автомобильные выбросы, поэтому промпредприятия должны сократить объемы выбросов в атмосферу на 15−20% от нормативов; в спальных районах городов запрещается движение грузовиков, а владельцам легковых автомобилей рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте. Населению по возможности следует сократить время пребывания на улице.

Добавим, что режим «чёрного неба» на территории Карабаша, Коркино и Челябинска действует с 30 декабря 2020 года.