Пекин, 5 января 2021, 09:15 — REGNUM Два холодных фронта накроют северные и восточные части Китая на текущей неделе, принеся холода и сильные ветры, сообщат 4 января агентство Синьхуа.
По данным Национального метеорологического центра Китая, температура воздуха в некоторых района севере Китая, вероятно достигнут самых низких отметок за последние несколько лет.
Сильные ветры ожидаются на севере страны, добавили в центре, а также предупредили местных жителей одеваться потеплее.
В некоторых районах Синьцзяна, Тибета и Цинхая ожидается легкий снег в ближайшие несколько дней. В нескольких районах возможны метели.