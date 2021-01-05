Прибайкальский район, Бурятия, , 09:11 — REGNUM В Бурятии на участке автомобильной трассы Улан-Удэ-Курумкан в районе села Горячинск с 176 по 200 км ограничено движение автомобилей из-за плохой погоды. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД республики.

В районе в настоящее время бушует сильная метель, в связи с чем видимость упала до нуля.

«На месте работают наряды ДПС, МЧС и специальная техника. Просим вас воздержаться от поездки в данном направлении до улучшения погодных условий», — отметили в министерстве.