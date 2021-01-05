Тирасполь, , 09:29 — REGNUM Оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции Приднестровской Молдавской Республики продлил на одну неделю срок зимних каникул для детей, обучающихся в очном режиме. Об этом 4 января сообщили в пресс-службе главы Приднестровья.

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В Оперативном штабе пояснили, что данное решение было принято для того, чтоб «погасить локальные вспышки детской заболеваемости и предотвратить дальнейшее распространение инфекции в школьных коллективах». Продление каникул предусмотрено для учеников первого-четвертых классов, а также — для воспитанников малокомплектных школ, которые обучались в очном режиме. С зимних каникул они «вернутся за парты 18 января».

«Ученики 5−11 классов большинства учебных заведений, получающие знания в удаленном режиме, приступят к учебе 11 января», — добавил источник.

Напомним, в Приднестровье по состоянию на 4 января было зарегистрировано 25 413 случаев заражения коронавирусом, 171 новый случай инфицирования зарегистрировали в республике в предыдущие сутки.