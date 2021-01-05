Улан-Удэ, , 09:02 — REGNUM В Бурятии общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 26 675. За минувшие сутки диагноз подтвердился у ещё 138 человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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В стационарах остаются не лечении ровно 1,2 тыс. пациентов. 83 тяжёлых больных находятся в реанимации, из них 41 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Ещё 1003 носителя лечатся в амбулаторном режиме на доме.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2133 койки, занято — 1200, свободно — 933 койки. Занятость коечного фонда составляет 56,3%», — отметили в штабе.

За сутки выздоровели от COVID-19 ещё 120 пациентов, а всего к настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением 23 868 человек. Скончались 604 носителя, в том числе двое за последние сутки.