Абакан, , 09:01 — REGNUM По состоянию на 5 января в Хакасии коронавирус выявлен у 18 080 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 92 случая заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

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Выздоровели 269 человек. Всего в регионе коронавирус победил уже 15 571 человек.

Лечатся амбулаторно 1786 пациентов, в стационарах — 461. В тяжёлом состоянии находятся 105 человек, в том числе 21 пациент подключен к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января в Хакасии коронавирус был выявлен у 95 человек. Выздоровели 45 человек.

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