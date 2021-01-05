Пермь, , 08:48 — REGNUM Из Перми в Лысьву запустили рельсовый автобус нового поколения «Орлан». Подвижной состав пригородного поезда — двухвагонный, рассчитан на 146 мест. Планируется, что летом количество вагонов увеличат, сообщает пресс-служба администрации Пермского края.

Первая тестовая поездка от Перми-II до станции Осенцы состоялась в ноябре 2020 года. С 31 декабря рельсовый автобус нового поколения совершает ежедневные рейсы. Время в пути составляет 2 часа 37 минут из Перми в Лысьву и 2 часа 28 минут в обратном направлении.

В АО «Пермская пригородная компания» отметили, что РА-3 «Орлан» — это комфортный и современный электропоезд нового поколения, который только что вышел с конвейера. Новинку отличает современный дизайн, продуманная эргономика и повышенный уровень комфорта для пассажиров. Каждый вагон оборудован установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха.