Пекин, , 08:43 — REGNUM Жители Пекина имели возможность дышать намного более свежим воздухом в 2020 году, чем ранее благодаря снижению концентрации в нем основных загрязняющих частиц, сообщает 4 января агентство Синьхуа.

По информации муниципального бюро экологии и окружающей среды Пекина, средняя концентрация загрязняющих частиц PM2.5 в воздухе китайской столицы составила 38 микрограммов на кубометр в 2020 году, что на 9,5% ниже в годовом исчислении, а также является самым низким показателем в 2013 года, когда впервые были сняты замеры.

Улучшение качества воздуха также приблизило Пекин к соответствию национального стандарта второго уровня по объему содержания в воздухе частиц PM2.5, который составляет 35 микрограммов на кубометр.

Средняя концентрация частиц PM10 и диоксида азота в воздухе Пекина составила соответственно 56 и 29 микрограммов на кубометр в 2019 году, что на 17,6% и 21,6% соответственно ниже в годовом исчислении.

Всего в городе насчитывалось 276 дней хорошего качества воздуха в 2019 году, что на 36 дней больше, чем в 2019 году, и всего 10 дней плохого качества воздуха. Отметим, что в этом году Китай останавливал работу предприятий в связи с эпидемией нового коронавируса.