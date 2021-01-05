Москва, , 08:33 — REGNUM Суммарный долг по штрафам, которые были назначены судами тем, кто был признан виновным в коррупции, к концу 2020 года составил 31 млрд рублей. Об этом сказано в обнародованных материалах Федеральной службы судебных приставов.

В материалах сказано, что за период с января по ноябрь 2020 года у приставов находилось свыше 8,5 тысяч исполнительных производств по взысканию штрафов, которые были назначены судами за преступления коррупционной направленности. Общая сумма штрафов — 34,5 млрд рублей.

На 1 декабря остаток исполнительных производств по штрафам за коррупцию составил 6395, на общую сумму — 31,1 млрд рублей.

Получается, что средняя сумма штрафа — около 5 млн рублей. Примечательно, что три года назад средняя сумма штрафа по коррупции составляла чуть более 3 млн рублей.

На данный момент в розыск объявлены 608 коррупционеров, которые задолжали 1,5 млрд рублей. Также идет розыск имущества подавшихся в бега коррупционеров на сумму более 1,7 млрд рублей.

Также в материалах сказано, что в связи с освобождением от наказания в порядке амнистии, помилования либо по другим основаниям за год было прекращено 56 исполнительных производств в отношении коррупционеров на общую сумму 1,6 млрд рублей.

Напомним, что с 2011 года в России были введены штрафы за коррупцию, кратные размеру взяток. Такой штраф может достигать стократного размера от суммы взятки, но не может превышать 500 млн рублей с одного человека. Те кто осужден за коррупцию и кому назначен штраф, не может пройти процедуру личного банкротства. Им могут лишь отсрочить или рассрочить взыскание штрафов, либо же им могут заменить наказание на тюремное заключение.