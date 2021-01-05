Лондон, , 08:09 — REGNUM Создателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена и бывшего информатора Wikileaks Челси Мэннинг выдвинула в качестве соискателей на совместную Нобелевскую премию мира лауреат этой премии Мейрид Корриган. Об этом 4 января сказано в письме Корриган в Нобелевский комитет.

«Причины, по которым я выдвигаю их вместе, просты: по отдельности они показали бессчётные примеры мужества, раскрывая незаконные действия властей… И вместе их жизни, самопожертвование и самоотвержение демонстрируют величие человеческого духа», — пишет Корриган.

Также Корриган напомнила, что Ассанж находится в тюрьме в Великобритании и рискует быть высланным в США, хотя суд отказал в экстрадиции. Мэннинг отсидела семь лет в тюрьме за передачу информации Ассанжу и после этого оказывалась за решёткой из-за отказа свидетельствовать против Ассанжа. Сноуден, обнародовавший масштабные программы слежки спецслужб США, не может вернуться на родину под страхом пожизненного заключения.

Корриган отметила, что все трое кандидатов на получение Нобелевской премии мира «следовали своей совести и с любовью исполнили свой долг».

Напомним, сама Корриган получила Нобелевскую премию мира в 1976 году совместно с Бетти Уильямс за активное участие в урегулировании конфликта в Северной Ирландии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Нобелевскую премию мира были номинированы премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и наследный принц ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян.

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