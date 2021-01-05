Степанакерт, , 07:44 — REGNUM Медицинскую помощь продолжают оказывать населению военные медики из состава российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. об этом 5 января сообщает пресс-служба Минобороны России.

За прошедшие 24 часа российские врачи оказали помощь более 50 жителям населенного пункта Ннги Мартунинского района. Всего же медики оказали помощь более 1100 жителям Нагорного Карабаха, из них 135 пациентов — дети.

Все граждане, обратившиеся к специалистам выездной бригады медиков, получили необходимые консультации и назначения. Уточняется, что чаще всего местные жители обращались к медикам в случаях обострения хронических заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной системы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские миротворцы сопроводили в Нагорный Карабах очередную колонну с беженцами, которые возвращались в свои дома с территории Армении.

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