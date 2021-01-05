Вашингтон, , 07:28 — REGNUM Рейтинг главных рисков, с которыми может столкнуться мир в наступившем 2021 году составила американская аналитическая компания Eurasia Group. Рейтинг был опубликован 4 января на сайте компании.

Первое место рейтинга было отдано «разделённой Америке»: по мнению экспертов, наступает эпоха. когда около половины граждан США будут считать каждого вновь избранного президента страны нелегитимным. Отказ действующего президента США Дональда Трампа признать результаты президентских выборов является уникальным событием в американской истории и подчёркивает, насколько разделённой стала страна и останется теперь такой надолго.

Второе место списка отдано затянувшейся пандемии COVID-19, которая угрожает не только жизни и здоровью людей, но и политической и экономической стабильности в мире. Аналитики высказывают опасения, что распределение вакцин будет способствовать жёсткому разделению на богатых и бедных и спровоцирует беспорядки во многих странах.

На третье место рейтинга попала борьба с изменением климата, причём аналитики отметили, что глобальное сотрудничество в данной сфере сменится жёстким соперничеством.

Кроме того, в рейтинг были включены такие ключевые риски, как: усиление напряженности в отношениях Китая и США; проблемы с передачей конфиденциальных данных другим странам через интернет; возможность возникновения конфликта в киберпространстве. Также эксперты отдельным пунктом выделили экономические проблемы в Турции, которые повлияют на политическое положение президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана как в самой стране, так и в отношениях с другими государствами; ослабление экономик стран Ближнего Востока из-за снижения цен на нефть; предстоящую отставку канцлера Германии Ангелы Меркель и политический, социальный и экономический кризисы в странах Латинской Америки.

Напомним, рейтинг ключевых рисков публикуется в январе каждого наступившего года, он помогает инвесторам, компаниям и общественности предвидеть возможности и проблемы и вовремя реагировать на них.