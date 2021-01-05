Кигали, , 07:17 — REGNUM Власти Руанды ввели 15-дневный запрет на перемещение между регионами в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства этой африканской страны.

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«Обществу необходимо существенно снизить социальные контакты и ограничить перемещения», — говорится в сообщении.

Запрет вступит в силу 5 января. При этом он не затронет медработников и работников экстренных служб. Также в стране вводится комендантский час с 20:00 до 04:00.

Соответствующее решение правительства было принято в связи с выявлением 4 января рекордного числа зараженных коронавирусом нового типа — 172 человек. Всего в Руанде с начала пандемии подтвердили 8848 случаев инфицирования SARS-CoV-2.