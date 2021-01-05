Иерусалим, , 06:25 — REGNUM Минздрав Израиля одобрил применение препарата, разработанного американской компанией Moderna, для вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба фармацевтической корпорации.

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«Я хочу поблагодарить Министерство здравоохранения Израиля за работу, поскольку команда министерства неустанно трудилась вместе с нами, чтобы обеспечить своевременное одобрение вакцины», — заявил глава Moderna Стефан Бансель.

Отмечается, что Израиль стал третьей страной мира, одобрившей этот препарат. Ранее его одобрили для использования Соединенные Штаты и Канада. Израиль уже запросил 6 млн доз вакцины. Предполагается, что партия препарата прибудет на израильскую территорию уже в январе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская фармацевтическая компания Moderna заявила, что в 2021 году выпустит около 600 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции. Компания уже поставила правительству США около 18 млн доз препарата в рамках сделки на 200 млн доз.

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