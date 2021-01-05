Вашингтон, , 05:19 — REGNUM Настоятельную рекомендацию не снижать дозу вакцины от COVID-19 дало управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США. Об этом 5 января сказано в заявлении, опубликованном регулятором.

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Поясняется, что все предложения об изменениях в дозах вакцин от COVID-19 являются преждевременными и не имеют подтверждённых данных. До тех пор, пока у производителей вакцин нет научно подтверждённых данных об эффективности изменённых доз, FDA настоятельно рекомендовало работникам сферы здравоохранения следовать расписанию доз, установленному ведомством для каждой из вакцин от COVID-19.

Заявление связано с появившейся информацией о том, что даже сниженная доза вакцины от коронавируса может дать устойчивый иммунитет. Однако эти данные до сих пор не подтверждены. На сегодняшний день в США одобрены для использования вакцины производства Pfizer и Moderna.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выявлении в Нью-Йорке первого случая заражения британским штаммов коронавирусной инфекции.

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