Токио, , 05:05 — REGNUM Власти Японии не исключают введения в столичном регионе Большой Токио режима чрезвычайной ситуации 7 января, передает телеканал NHK со ссылкой на осведомленные источники.

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Предполагается, что режим ЧС в четырех префектурах страны — Токио, Канагава, Сайтама и Тиба — будет действовать один месяц. Среди ограничений, которые затронут жителей регионов — сокращение времени работы заведений общественного питания, ограничение на проведение мероприятий.

При этом губернаторы этих префектур намерены самостоятельно призвать жителей не покидать свои дома без острой необходимости. Соответствующее заявление главы регионов намерены сделать 8 января.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Японии задумалось о введении режима чрезвычайной ситуации в стране в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Эпидемиологическая обстановка по COVID-19 в Японии резко ухудшилась с началом января, в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели по заболеваемости.