Киев, , 04:39 — REGNUM Сбор подписей с требованием обеспечить граждан российской вакциной от COVID-19 «Спутник V» начала в Верховной раде Украины фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Об этом 4 января сообщил в соответствующем заявлении, опубликованном на сайте фракции руководитель молодёжного крыла фракции Артём Марчевский.

В заявлении уточняется, что глава политсовета фракции Виктор Медведчук уже договорился о поставках на Украину российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», которая на сегодняшний день является единственной вакциной, доступной для Украины в кратчайшие сроки. Кроме того, Марчевский отмечает, что страна могла бы самостоятельно производить препарат.

Поскольку власти не спешат отправлять запрос на закупку вакцины в Россию, ОПЗЖ инициировала сбор подписей для получения и производства российской вакцины от COVID-19. Марчевский добавил, что жители Украины каждый день рискуют жизнью «из-за каких-то политических предрассудков нынешней власти».

Напомним, Медведчук, принявший активное участие в переговорах о поставках российской вакцины на Украину, рассказал о подаче харьковской фармацевтической компанией «Биолек» документов для государственной регистрации российского препарата «Спутник V» в государственные органы власти Украины.

В ответ на это главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в стране может быть зарегистрирована лишь та вакцина, которая прошла третью стадию клинических испытаний. Официальная позиция украинских властей подверглась критике. В частности, депутат Верховной рады, сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович назвал отказ Киева от российской вакцины спланированным геноцидом народа Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, отказ от вакцины «Спутник V» приведёт к росту смертности в стране.

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