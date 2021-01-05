Братислава, , 04:18 — REGNUM Первые случаи заражения «британским» штаммом коронавируса SARS-CoV-2 выявили в Словакии, заявил глава минздрава страны Марек Крайчи на своей странице в Facebook.

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«Уже в первых образцах, взятых в районе Михаловце, специалистам из братиславского университета Коменского удалось идентифицировать так называемую «британскую мутацию», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый случай заражения новым видом коронавирусной инфекции подтвердили в американском штате Нью-Йорк. Губернатор штата отметил, что первый пациент не выезжал за пределы региона, что может свидетельствовать о наличии «британского» штамма на территории США.

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