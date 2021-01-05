Сеул, , 04:03 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 715 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 672 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные инфицированные прибыли в республику из-за рубежа. Отмечается, что 4 января зафиксирован спад заболеваемости COVID-19 по сравнению с предыдущим днем, когда в Южной Корее подтвердили 1020 случаев заражения новой инфекцией.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 64 979. Также за 4 января в республике скончались еще 26 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея жертвами осложнений COVID-19 стали 1007 человек.