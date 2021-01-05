Эдинбург, Великобритания, , 01:57 — REGNUM Жесткий карантин введен в Шотландии с 4 января из-за ситуации с COVID-19, заявила шотландский первый министр Никола Стерджен в официальном обращении.

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По ее словам, в регионе вводятся жесткие карантинные меры, как в марте 2020 года во время первой волны коронавирусной инфекции. Карантин будет действовать до конца января. Теперь жителям Шотландии будет запрещено без необходимости выходить из дома. Также в регионе закрываются школы до 1 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, общенациональный карантин вновь ввел в Великобритании премьер-министр страны Борис Джонсон. Британцам снова нельзя будет выходить из домов без острой необходимости, образовательные учреждения Соединенного Королевства переведены на дистанционный режим работы.

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