Берлин, , 01:50 — REGNUM Онлайн-конференцию для согласования сроков продления жёстких карантинных мер в связи с пандемией коронавируса проведёт с главами федеральных земель канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом 4 января сообщает газета Bild.

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Отмечается, что принципиальное согласие Меркель на продление карантина уже получено, регионы тоже не против продления, разногласия возникли лишь по срокам и по открытию школ. Часть земель хочет продления карантина на две недели, часть — на три. Школы же где-то хотели открыть частично, для младших классов, а в ряде земель считают этот шаг слишком большим риском.

Против продления ограничений выступают представители партии «Альтернатива для Германии» (AfD). По мнению зампреда партии Штефана Бранднера, вместо бесконечного продления ограничений необходимо сосредоточиться на защите граждан из группы риска.

Сейчас в Германии действуют жёсткие ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, их действие будет продолжаться до 10 января. По мнению экспертов, скорее всего жёсткие ограничения будут продлены до конца января. На сегодняшний день в стране выявлено 1 775 513 инфицированных коронавирусом, из них умерли 34 574 пациента. По последним данным, за минувшие сутки заражение коронавирусом подтверждено у 9 847 человек,

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Берлине в ночь на 1 января полицией было задержано 700 человек за различные нарушения. В Берлине в новогоднюю ночь были запрещены традиционные гуляния и запуски фейерверков у Бранденбургских ворот.

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