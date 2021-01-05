Нью-Йорк, США, , 01:50 — REGNUM В американском штате Нью-Йорк выявили первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса SARS-CoV-2, заявил губернатор штата Эндрю Куомо в ходе пресс-конференции.

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По его словам, первый пациент с новым видом коронавирусной инфекции был выявлен в округе Саратога. Им стал 60-летний мужчина, который в последнее время не выезжал за пределы Соединенных Штатов. Куомо подчеркнул, что это свидетельствует о наличии «британского» штамма на территории США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее случаи заражения новым видом коронавируса SARS-CoV-2 уже подтвердили в трех штатах США. К концу 2020 года такие случаи подтвердили в Калифорнии и Колорадо. Затем, в начале января, вирус выявили и в штате Флорида.