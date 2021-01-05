Амман, , 01:16 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией в Иордании стабилизируется, заявил глава минздрава королевства Натир Обейдат в ходе пресс-конференции.

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«Улучшение эпидемиологической ситуации не означает, что мы в безопасности, так как мы до сих пор сражаемся с вирусом, и нам необходимо быть более осторожными», — заявил он.

При этом министр подчеркнул, что жителям Иордании по-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить медицинские маски. Также он объявил, что вакцины против коронавирусной инфекции появятся в королевстве в течение ближайших трех недель.

По последним данным, в Иордании с начала пандемии выявили 299 831 зараженного коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в стране стали 3919 человек.