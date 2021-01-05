Тюмень, , 00:09 — REGNUM Тюменские школьники после зимних каникул возвращаются за парты с 11 января. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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«Дистанционное образование свою задачу выполнило. Переход к обычному режиму обучения — хорошая новость для родителей. Но при этом будет усилен контроль за соблюдением правил санитарно-эпидемиологической безопасности в образовательных учреждениях», — прокомментировал глава региона Александр Моор отмену дистанта.

Отмечается, что за последние две недели 2020 года заболеваемость COVID-19 в регионе среди школьников 12 — 17 лет снизилась в 1,5 раза, а среди школьников 7 — 11 лет — в 1,6 раза. Общая заболеваемость среди школьников уменьшилась на 62%.